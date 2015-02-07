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مقاطع فيديو تظهر مشاركة المتهم بإحراق بريد عين شمس في مظاهرات مؤيدة للسيسي

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مقاطع فيديو تظهر مشاركة المتهم بإحراق بريد عين شمس في مظاهرات مؤيدة للسيسي مقاطع فيديو تظهر مشاركة المتهم بإحراق بريد عين شمس في مظاهرات مؤيدة للسيسي

أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس التى أُجريت مع المتهم بإحراق مكتب بريد عين شمس إنه من المشاركين فى ثورة 30 يونيو كما أنه كان يخرج فى المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، جاء ذلك بعد مشاهدة بمقاطع الفيديو المحملة على هاتف المتهم والتى يوجد بها العديد من الفيديوهات التى تظهر المتهم اثناء مشاركته فى مظاهرات تاييد الرئيس .

كما انكر المتهم أمام النيابة قيامه بإحراق مكتب بريد عين شمس مؤكدًا انه تم القبض عليه عشوائيا، وانه لاينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

كان قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد قيام مجهولين بإضرام النيران بمكتب بريد عين شمس بشارع أحمد عصمت دائرة القسم، في الذكرى الرابعة لثورة يناير، وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف من النافذة الزجاجية لباب مكتب البريد، ما أدى إلى إحتراق الإكصدام الأمامى لإحدى السيارات المتواجدة بمكان الواقعة دون حدوث تلفيات بمحتويات المكتب من الداخل وبتمشيط المنطقة عثر على 10 زجاجات مولوتوف وأكياس بلاستيك تحوى سائل بنزين.
> وأسفرت جهود البحث عن التوصل إلى أحد الجناة وتبين أنه مصطفى عيد رمضان عمر المزين، وشهرته “كفراوى” 20 سنة، طالب ومقيم بعين شمس ،عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبطه

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالته الى النيابة التى أمرت بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطنى حول الوقعة.

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أونا

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