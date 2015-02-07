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تأجيل قضية مجزرة بورسعيد.. وأمر بضبط اللواء محسن شتا وحبسه

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تأجيل قضية مجزرة بورسعيد.. وأمر بضبط اللواء محسن شتا وحبسه تأجيل قضية مجزرة بورسعيد.. وأمر بضبط اللواء محسن شتا وحبسه

مجزرة بورسعيد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، القضية المعروفة إعلاميا “بمذبحة استاد بورسعيد”، إلى جلسة الغد “الأحد”، واستعجال تقرير الطب الشرعى، الخاص بالمتهم محمد السيد مصطفى وشهرته مناديبو، مع أمر بضبط المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى وقت الأحداث وحبسه على ذمة القضية.

أسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ” الأولتراس ” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

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