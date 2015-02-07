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بالفيديو.. أهالي قرية يشترطون إمضاء مرشحهم للبرلمان على إيصال أمانة

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عرضت قناة «النهار اليوم»، خلال نشرة الأخبار، صباح السبت، تقريرًا مصورًا حول فكرة جديدة قدمها شباب قرية «صالحجر» بمحافظة الغربية، بشأن اختيار مرشحهم في مجلس النواب المقبل، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

وتدور فكرة التقرير، بحسب ما يروي أحد أهالي القرية، وأحد القائمين على الفكرة، حول محاولة تجاوز مشكلة تفتت الأصوات بين مرشحي القرية والبالغ عددهم 5 مرشحين، بحيث يتنازل 4 مرشحين لمرشح واحد، ويقوم المرشح الذي يقع الاختيار عليه بتوقيع إيصال أمانة يلزمه بعدم الرجوع عن موقفه وقبول رأي أبناء القرية.

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