أول حركة محافظين في عهد السيسي: اللواءات أقلية.. والأصغر عمره 38 سنة

حلف 17 محافظًا جديدًا اليمين، ظهر السبت، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهدت حركة المحافظين الجديدة العديد من الملاحظات يرصدها «المصري اليوم» في التقرير التالي:

1- على عكس حركات المحافظين السابقة، لم يحتل العسكريون أو الشرطيون صدارة الترتيب في تولي منصب المحافظين، حيث احتوت قائمة الـ17 محافظًا جديدًا على لواء من الشرطة واثنين من الجيش فقط، هم اللواء ياسين طاهر (جيش) للإسماعيلية، واللواء علاء أبوزيد (جيش) لمطروح، واللواء مجدي نصر الدين (شرطة) لبورسعيد.

2- 5 موظفين حكوميين تولوا منصب المحافظ، وهم الأكثر تمثيلًا في حركة المحافظين الجديدة، فيما يليهم أساتذة الجامعات ممثلين في 4 محافظين، ورؤساء شركات ممثلين بـ3 محافظين.

3- خلت قائمة المحافظين الجدد، الأولى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التمثيل النسائي.

4- رغم خلو قائمة المحافظين من المرأة إلا أنها كانت حاضرة في منصب نائب المحافظ في 3 محافظات، جيهان عبدالرحمن، لمحافظة القاهرة، ومنال عوض ميخائيل، لمحافظة الجيزة، وسعاد عبدالرحيم الخولي، لمحافظة الإسكندرية.

5- أصغر المحافظين هم المستشار محمد حنفي سليم، محافظ بني سويف الجديد، وهو أصغر محافظ في تاريخ مصر، حيث لم يتعد عمره 38 عامًا، فيما يعد المستشار وائل نبيه مكرم ثاني أصغر محافظ في الحركة الجديدة والتاريخ أيضًا حيث يبلغ عمره 38 عامًا.

6- متوسط أعمار المحافظين الجدد حوالي 49 عامًا.

7- عدد اللواءات بين المحافظين المستمرين والجدد أصبح 11 محافظًا من أصل 27 محافظًا، أي بنسبة 40.7% من عدد المحافظين.

8- احتوت قائمة المحافظين الجدد على 4 محافظين ذوي خلفية اقتصادية، هم: هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، الرئيس التنفيذي لشركة أفيكو مصر والرئيس التنفيذي لشركة إكويتي فيتشرز، مسؤول الخدمات المصرفية لبنك أوف أمريكا، وسعيد كامل، محافظ الغربية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، وياسر سالم، المدير الإداري والتسويقي بشركة أجرو جريني للاستيراد والتصدير، بجانب د. رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة المنصورة.

9- غاب تمثيل الأقباط تمامًا عن حركة المحافظين الجديدة، فيما حضرت في شخص منال عوض ميخائيل، نائبة محافظ الجيزة.

10- تم تغيير 11 محافظًا بمحافظات الوجه البحري في مقابل 6 فقط بمحافظات الوجه القبلي، أي أن محافظات الوجه البحري كان لها النصيب الأكبر في حركة المحافظين بقرابة 65%.

قائمة المحافظين الجدد:

1- الدكتور خالد زكريا العادلي، محافظًا للجيزة

2- الدكتور أسامة حمدي عبدالواحد، محافظًا لكفر الشيخ

3- هاني يوسف المسيري، محافظًا للإسكندرية

4- اللواء علاء أبوزيد، محافظًا لمرسى مطروح

5- اللواء مجدي نصر الدين، محافظًا لبورسعيد

6- الدكتور محمد على سلطان، محافظًا للبحيرة

7- المستشار محمد حفني سليم، محافظًا لبني سويف

8- محمد بدر، محافظًا للأقصر

9- إسماعيل عبدالحميد طه، محافظًا لدمياط

10- رضا عبدالسلام إبراهيم على، محافظًا للشرقية

11- سعيد مصطفى كامل، محافظًا للغربية

12- هشام عبدالباسط عبدالرحمن يونس، محافظًا للمنوفية

13- يس حسام الدين محمد طاهر، محافظًا للإسماعيلية

14- أيمن محمد عبدالمنعم سيد أحمد، محافظًا لسوهاج

15- ياسر الدسوقي عطية سالم، محافظًا لأسيوط

16- وائل محمد نبيه، محافظًا للفيوم

17- حسام الدين إمام عبدالصمد، محافظًا للدقهلية