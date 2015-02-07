القضاء الإداري يؤجل قضية «الأطباء» ضد السيسي ومحلب لـ7 مارس المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعوى المقامة من نقابة «الأطباء» ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، بصفتهم، لإلزامهم بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية إلى 3000 جنيه.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 7 مارس المقبل لحين إضافة أطباء الأسنان إلى الدعوى القضائية.

وكانت نقابة الأطباء قامت برفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى في 6 إبريل 2014، وكانت أول جلسة في 4 مايو 2014 وتم تحويلها إلى دائرة أخرى لتنظر في7 فبراير2015 .

وأوضحت النقابة أنها ستقدم للمحكمة ما يفيد أن قيمة بدل العدوى الحالي تتراوح من 15 إلى 30 جنيهًا، وكذلك بعض الإحصائيات والدراسات التي توضح ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء وأسرهم عن باقى الفئات، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي، التي أدت إلى وفاة عدد من الأطباء في العام الماضي، ومن بينهم الدكتور أحمد عبداللطيف، وكذلك أمراض الدم، وأهمها فيروس c الكبدي الوبائي، والذي تعد نسبة إصابة الأطباء به مرتفعة عن باقي الفئات الأخرى.