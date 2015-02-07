55 سفينة تعبر قناة السويس.. والطائرات العسكرية تؤمن المجرى الملاحي

قال مصدر ملاحي مسؤول بهيئة قناة السويس إن عدد السفن العابرة بقناة السويس، السبت، 55 سفينة في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، مشيرًا إلى أن الملاحة تسير بشكل منتظم.

وأضاف المصدر أن عدد السفن العابرة ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر، في طريقها إلى البحر المتوسط، التي تعبر قناة السويس منذ العاشرة صباحًا، بلغ 22 سفينة، فيما ستعبر قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط ليلاً، وتضم 33 سفينة.

وأشار المصدر إلى أن المجرى الملاحي لقناة السويس مؤمن تمامًا، برًا وبحرًا وجوًا، وأن عناصر التأمين الخاصة بالمجري الملاحي من القوات المسلحة والشرطة تقوم بفحص كل العابرين للمجرى الملاحي، مع وجود أجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات بكل المعديات على طول المجرى الملاحي، وتقوم الطائرات العسكرية بالتحليق فوق المجرى الملاحي لتأمين عبور السفن طوال اليوم.