الإفراج عن 48 سيدة «غارمة» ضمن مبادرة «مصر بلا غارمات» بالمنيا

أعلن المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية عن انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من الإفراج عن 48 من السيدات الغارمات، وذلك ضمن مبادرة «مصر بلا غارمات»، التي تستهدف الإفراج عن 171 غارمة على مستوى الجمهورية.

واستقبل اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، السبت، عددًا من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية للاحتفال بإنهاء إجراءات الدفعة الأولى من الغارمات المفرج عنهن، حيث أقيم الاحتفال بحضور الغارمات وأسرهن في مقر سجن المنيا العمومي.

شهد الاحتفالية اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لمصلحة السجون ومساعد الوزير لسجون الجنوب، وراندا رزق، عضو المجلس الاستشاري التخصصي لتنمية المجتمع.

وقالت راندا رزق، إن المبادرة تستهدف تسديد ديون الغارمات من الأمهات المعرضات لعقوبة السجن نتيجة تعثرهن في سداد أقساط ديون تراكمت، لحماية الأسر المعرضة للانهيار بسبب تغيب أمهاتهم بالسجن.

بلغ عدد الغارمات المفرج عنهن حوالي 48 غارمة في المرحلة الأولى للمبادرة، بمجموع قضايا يصل إلى 300 قضية، وبإجمالي مبالغ مسددة تبلغ مليونًا و300 ألف جنيه، منهن 16 غارمة من المنيا، تم إنهاء إجراءات الإفراج عن 13 منهن وجارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات للإفراج عن ثلاث غارمات.

أوضح منسق المبادرة، مجدي أمين، أنه تم وضع عدة معايير للإفراج عن الغارمات منها معيار السن والحالة الاجتماعية، فالأولوية لذوات السن المتقدم والأرامل والأكثر احتياجًا وأصحاب الأمراض ومدى منطقية القضية، وقد تم خلال الاحتفالية توزيع عدد من الهدايا على الغارمات وأسرهن.