تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية خلية السويس إلى 7 مارس المقبل

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربرى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد .

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين إرتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.