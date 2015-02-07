المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية تشيد بالتعاون المصري

التقي الوزير سامح شكري علي هامش مشاركته في مؤتمر الأمن الدولى بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فانو بنسودا، معربا عن تقدير مصر للمحكمة وتطبيقها لمبدأ الشفافية فيما يعرض عليها من قضايا.

وأشاد بقرار المحكمة رفض الطلب الذي تقدمت به جماعة الإخوان الإرهابية فى وقت سابق خاصة وأنه يهدف إلى تقويض جهود الدولة المصرية لاستعادة الاستقرار واستكمال خارطة الطريق.

من جانبها أشادت المدعي العام للمحكمة بالتعاون والتسهيلات المصرية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحكمة والخاصة بالجرائم التى ارتكبت في ليبيا، لاسيما مع ما تواجهه المحكمة من صعوبات كبيرة هناك نظراً لتردي الوضع الأمني الليبي.

وأوضح السفير بدر عبد العاطى أن الوزير شكري بحث مع بنسودا نطاق واختصاصات المحكمة بشكل عام ومدى اختصاصها في نظر جرائم الإرهاب الذى يضرب العديد م دول العالم حالياً، كما تناولا دورها في ضوء التطورات الخاصة بإنضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية وقبول عضويتها فى الأمم المتحدة بصفة مراقب.