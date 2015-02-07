أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف “الجنائية الدولية”

Google+ Print
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف “الجنائية الدولية” الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف “الجنائية الدولية”

الرئيس الفلسطينى عباس محمود أبو مازن

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح المرسوم أنه من بين مهام اللجنة الإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

وتقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودوليا، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.

ويتم رصد موازنة خاصة، بناء على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس، وفقا لاحتياجات العمل، وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوطنية العليا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من رئيسها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا