الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف “الجنائية الدولية”

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح المرسوم أنه من بين مهام اللجنة الإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

وتقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودوليا، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.

ويتم رصد موازنة خاصة، بناء على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس، وفقا لاحتياجات العمل، وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوطنية العليا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من رئيسها.

أ ش أ