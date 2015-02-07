أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور… 1700 كتاب عربي وأجنبي في المعرض الثالث للكتاب بتربية اسيوط

Google+ Print
بالصور… 1700 كتاب عربي وأجنبي في المعرض الثالث للكتاب بتربية اسيوط بالصور… 1700 كتاب عربي وأجنبي في المعرض الثالث للكتاب بتربية اسيوط

معرض تربية اسيوط

بدأت جامعة أسيوط اليوم، فعاليات افتتاح المعرض الثالث للكتاب بكلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رياض، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور عبد الرازق مختار محمود وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

ونظم المعرض عن طريق إدارة رعاية الشباب بالكلية ويستمر علي مدي شهرين.

وأوضح الدكتورعبد الرازق، أن المعرض يضم أكثر من 1700 كتاب عربي وأجنبي، فى مختلف المجالات العلمية، والثقافية، والأدبية، والدينية، وكتب الأطفال،  وذلك بأسعار مخفضة، تبدأ من 2 جنيه، وخصومات في متناول الجميع.

وأشار إلي أن تنظيم هذا المعرض، يصب في جوهر رسالة الجامعة الثقافية، التى تعتني بالتراث الفكري والثقافي، وحرصها على تشجع الطلاب على اقتناء الكتب  المختلفة، التى تفيدهم فى مجال دراستهم، وقد حظي المعرض منذ الساعات الأولي لافتتاحه، بإقبال واسع من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا