بالصور… 1700 كتاب عربي وأجنبي في المعرض الثالث للكتاب بتربية اسيوط

بدأت جامعة أسيوط اليوم، فعاليات افتتاح المعرض الثالث للكتاب بكلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رياض، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور عبد الرازق مختار محمود وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

ونظم المعرض عن طريق إدارة رعاية الشباب بالكلية ويستمر علي مدي شهرين.

وأوضح الدكتورعبد الرازق، أن المعرض يضم أكثر من 1700 كتاب عربي وأجنبي، فى مختلف المجالات العلمية، والثقافية، والأدبية، والدينية، وكتب الأطفال، وذلك بأسعار مخفضة، تبدأ من 2 جنيه، وخصومات في متناول الجميع.

وأشار إلي أن تنظيم هذا المعرض، يصب في جوهر رسالة الجامعة الثقافية، التى تعتني بالتراث الفكري والثقافي، وحرصها على تشجع الطلاب على اقتناء الكتب المختلفة، التى تفيدهم فى مجال دراستهم، وقد حظي المعرض منذ الساعات الأولي لافتتاحه، بإقبال واسع من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة.​