بالفيديو - أبرز 10 لحظات عاشها جيرارد في دربي ليفربول

القائد التاريخي يخوض آخر دربي له.. ستيفن جيرارد في ظهور أخير له بقميص ليفربول في دربي ميسيسايد، قبل أن يترك الريدز ويرحل إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في الصيف المقبل.

شبكة سكاي سبورت استعرضت أبرز 10 لحظات في مشوار جيرارد بالدربي، كهدية وداع أخيرة للقائد.

إبريل 1999 – ليفربول 3-2 إيفرتون

أول مباراة دربي لجيرارد الذي دخل بديلاً لفيجارد هيجيم في الدقيقة 70 وفريقه متقدم بهدفين لهدف.. النتيجة أصبحت 3-2 للريدز وفي الدقيقة الأخيرة سدد داني كادا كرة كادت تكون هدف التعادل لإيفرتون لولا تدخل الصغير صاحب القميص رقم 28 الذي أخرج الكرة من على خط المرمى.. ليضع جيرارد أولى بصماته في الدربي بالحفاظ على فوز فريقه.

سبتمبر 1999 – ليفربول 0-1 إيفرتون

في ثاني مبارياته بالدربي كان جيرارد واحداً من ثلاثة لاعبين غادروا الملعب بالبطاقة الحمراء، وليس هذا فقط بل وخسر الريدز على ملعبهم بهدف كيفين كامبل.

سبتمبر 2001 – إيفرتون 1-3 ليفربول

كامبل تقدم مرة أخرى لإيفرتون، لكن جيرارد ثأر لطرده قبل عامين حين سجل أول أهدافه في الدربي ليعادل النتيجة، قبل أن يقدم أداء رائعاً في الشوط الثاني الذي سجل فيه رفاقه هدفين ليفوز ليفربول 3-1 على أرض غريمه اللدود.

مارس 2005 – ليفربول 2-1 إيفرتون

والفريق يسير بخطى جيدة في دوري الأبطال (الذي توج بلقبه بعد شهرين في اسطنبول)، سجل جيرارد أول أهدافه في الدربي بملعب أنفيلد ليساهم في فوز ليفربول بهدفين لهدف.

ديسمبر 2005 – إيفرتون 1-3 ليفربول

أداء مميز من القائد ضاعف به النتيجة بعدما تقدم بيتر كراوتش في الشوط الأول قبل أن يصنع الهدف الثالث لجبريل سيسيه.. أحد أفضل مباريات ستيفي أمام الجار الأزرق.

مارس 2006 – ليفربول 3-1 إيفرتون

طرد ثان لجيرارد في الدربي بعد إنذارين في الشوط الأول.. لكن فريقه فاز بالمباراة، وبالرغم من ذلك تلقى تحذيراً شهيراً من رافا بينيتيث.. "عليك أن تتعلم اللعب بعقلك قبل قلبك"..

أكتوبر 2011 – إيفرتون 0-2 ليفربول

جيرارد بديلاً في جوديسون بارك بعد عودته من الإصابة.. الوقت يمر والتعادل السلبي قائم.. المدرب كيني دالجليش يشير له بدخول الملعب بديلاً ليقلب الطاولة لصالح الريدز تماماً.. ليفربول يسجل هدفين عبر أندي كارول ولويس سواريز ليحقق فوزاً غالياً.

مارس 2012 – ليفربول 3-0 إيفرتون

الدربي الذي لن ينساه جيرارد، بعد أن أصبح أول لاعب منذ إيان راش في 1982 يسجل هاتريك في دربي ميرسيسايد. الثلاثية مكنت جيرارد أيضاً من أن يصبح الهداف التاريخي للدربي في حقبة الدوري الإنجليزي.

نوفمبر 2013 – إيفرتون 3-3 ليفربول

بعد 5 دقائق مرر جيرارد الهدف الأول لكوتينيو.. الأهداف ظلت تأتي هنا وهناك حتى تقدم إيفرتون 3-2 والمتبقي على نهاية المباراة 40 ثانية.. لكن جيرارد عاد ليهدي دانييل ستوريدج الهدف الثالث ليتعادل الفريقان في واحدة من أكثر مباريات الدربي إثارة.

يناير 2014 – ليفربول 4-0 إيفرتون

القائد تبادل الأدوار مع الهداف لويس سواريز ليسجل من ركنية لعبها الأورجواياني، ويفتتح التهديف للريدز في دربي انتهى بالفوز الأكبر لليفربول في آخر 20 عاماً.