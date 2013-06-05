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موظفو إدارة الحامول الزراعية يحتجون بسبب نقل المدير إلى "بلطيم"

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موظفو إدارة الحامول الزراعية يحتجون بسبب نقل المدير إلى "بلطيم" موظفو إدارة الحامول الزراعية يحتجون بسبب نقل المدير إلى "بلطيم"

كتب : كرم القرشي الأربعاء 05-06-2013 15:18

تظاهر، اليوم، عشرات الموظفين بإدارة الحامول الزراعية، التابعة لمديرية الزراعة بكفر الشيخ، أمام الإدارة احتجاجا على القرار الذي أصدره المهندس أحمد رمزي، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بنقل المهندس مدحت سعدة مدير إدارة الحامول، إلى إدارة بلطيم الزراعية.

ويأتي نقل مدير إدارة الحامول الزاعية إلى إدارة بلطيم، بديلا لمدير إدارة بلطيم الذي تم نقله للحامول، على إثر مخالفات إدارية، كشف عنها المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أحال مدير إدارة بلطيم الزراعية، ومدير جمعية الشيخ مبارك الزراعية ببلطيم، إلى المحكمة التأديبية، وتوقيع أقصى عقوبة على رئيس قسم المتابعة والشؤون الزراعية بإدارة بلطيم الزراعية، وتم إصدار قرار وزاري برقم 787 لسنة 2013 بمجازتهما بخصم 15 يوما، لوجود مخالفات جسيمة في صرف الأسمدة، وتمت إحالة هذه المخالفات إلى النيابة الإدارية ببلطيم، والتي تقوم حاليا بمباشرة التحقيقات مع المخالفين.

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