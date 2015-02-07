“عرب هشتاج” برنامج جديد تبثه قنوات ART للعرب في الخارج

بدأ المخرج حسام سلامة، التجهيز لبرنامج جديد، تعود به ART، إلى جمهورها في مصر والوطن العربي، وجميع أنحاء العالم، البرنامج يحمل اسم “عرب هاشتاج”.

وقال المخرج حسام سلامة، البرنامج لا يعتمد بشكل أساسي على الضيوف، وإنما يقوم على التواصل مع مشاهدي قنوات ART في الخارج، ويستقبل البرنامج اتصالات المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

وأشار المخرج حسام سلامة، إلى أنه بدأ في التجهيز للبرنامج منذ نوفمبر الماضي، وقام بمشاهدة مجموعة كبيرة من المذيعات، وعمل “تست كاميرا” لهن، حتى يتمكن من اختيار المذيعات اللائي يملكن القدرة، والموهبة، للتعبيرعن طبيعة البرنامج.

و أوضح سلامة، أن الهدف من البرنامج، هو التواصل مع الجمهور العربي في الخارج، مضيفا أن العرب في الخارج، دائما لديهم الإحساس بالحنين للوطن، ونحن نحاول الوصول إليهم وإخبارهم أننا معهم.

وأضاف “أننا نسعى من خلال البرنامج، للتواصل معهم، بدلا من تركهم ضحية للإحساس بالغربة، وإفتقاد الأهل، ولذا جاءت فكرة البرنامج، في محاولة منا، لتجميع هؤلاء العرب، كما نقوم بمحاولات، للتعريف والتواصل بينهم وبعضهم البعض، وقضاء بعض الوقت معهم، وحثهم على تكوين صداقات جديدة، قد تفيدهم مدة تواجدهم فى الخارج”.

ويذكر ان برنامج “عرب هاشتاج” إعداد مروة يحيي، ويشارك في تقديمه هبة وشاهستا، مدير الإنتاج كمال عبدالمجيد، مخرج منفذ ياسمين وهبي، والمخرج حسام سلامة، ومن إنتاج شركة سانيلاند إحدى شركات ART للإنتاج الفني، والإعلامى وتقوم شركة TIA للإنتاج الفني بتنفيذ العمل ، وسوف يبدأ غدا السبت، 7 فبراير، تقديم أولى حلقات البرنامج الجديد، ويعرض كل سبت على القنوات الموجهة، التي تبث في أمريكا، كندا، استراليا، وأوربا، في الحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش، كما يعرض على قنواتART الأفلام، التى تبث في مصر والشرق الأوسط، في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.