محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.21%

كتب : حسن صالح الأربعاء 05-06-2013 15:33

اعتمد الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، وبلغت نسبة النجاح 73.21%.

وأوضح يوسف سليمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 94%، ثم إدارة بنها بنسبة 86%، مضيفا أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 72895 طالبا، حضر منهم 72070 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 52761 طالبا، وبلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 73% والفرنسية 100% والرياضية 93% واللغات والتجريبية 92% والدولية 88%.

وأكد سليمان أنه سيتم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في احتفالية ستعد لها المديرية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التظلم ويعلن عنه على موقع المديرية.