اتفاق دولي على تعزيز الحملة العسكرية ضد “داعش”

ذكرت مصادر رسمية أمريكية، أن لقاء وزير الخارجية جون كيري بمسئولين من الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في ميونخ، الألمانية أسفر عن اتفاق على تعزيز الحملة العسكرية ضد تنظيم” داعش ” الإرهابي المسلح في العراق وسوريا.

وأوضحت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية، اليوم السبت، أن عددا من الدول المشاركة في التحالف علقت الطلعات الجوية قبل نحو شهر، بسبب “جدل” مع الأمريكيين بشأن تفاصيل عملية عسكرية.

و سبق اجتماعات كيري مع مسؤولي الدول المشاركة في التحالف، إعلان واشنطن نشر طائرات إنقاذ في شمال العراق بالقرب من موقع العمليات.

وكانت تلك نقطة خلاف أساسية أثارتها عدة دول مشاركة في العمليات، مثل الإمارات والسعودية، خاصة بعد عدم إنقاذ الطيار الأردني إثر تحطم طائرته بالقرب من الرقة في سوريا، وعدم التقاطه قبل عثور مقاتلي “داعش” عليه، وذلك لأن طائرات الإنقاذ كانت متمركزة في الكويت، بعيدا عن مسرح العمليات.

ولم يكشف عن تفاصيل طائرات الإنقاذ، التي يتم نشرها في شمال العراق، لكن التغيير في التفاصيل العملية كاف على ما يبدو لسد ثغرة مخاوف تلك الدول على طياريها في حال وقوع أي طوارئ .

أ ش أ