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النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمترو استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني

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النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمترو استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني النقل: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمترو استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني

 

المهندس هاني ضاحى

أعلن المهندس هاني ضاحى، وزير النقل، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع محطات وقطارات المترو بالخطوط الثلاثة ، وذلك بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني .

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من كافة الإستعدادات التى تهدف إلى توفير الراحة لجميع مستخدمى المترو ، وذلك من خلال إنتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والمقدر عدد رحلاتها بـ 1616 رحلة يومياً ، بعدد 522 رحلة بالخط الأول “حلوان – المرج ” وعدد رحلات 664 رحلة بالخط الثاني ” شبرا الخيمة – المنيب ” والخط الثالث 430 رحلة ، ليبدأ العمل من السـ 5.15 ـــاعة صباحاً حتى السـ 12.45 ـــــاعة صباحاً.

وشدد الوزير على ضرورة حسن التعامل مع جميع الركاب والعمل على سرعة تذليل أي عقبات أو مشاكل يمكن أن تقابل الركاب واتخاذ اجراءات فورية مباشرة للقضاء على اى مشكلات طارئة ، وإصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول و الصعود بما لا يتعارض مع التشغيل .

ووجه المهندس هانى ضاحى مسئولى شركة المتروبتشكيل مجموعات عمل بالمحطات المزدحمة ونشر فرق الصيانة المختلفة على الخطيين لمعالجة اى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وذلك في إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات.

وأضاف المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو أن الخط الساخن برقم تليفون ( 16048 ) جاهز لتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة باستخدام مترو الأنفاق من قبل جمهور الركاب. مضيفاً أن مكاتب الاشتراكات تعمل يومياً من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع وبدون راحات وبدون اى زيادة بالأسعار ، يذكر بأن عدد مكاتب اشتراكات الطلبة 24 مكتب موزعين على الخطوط الثلاثة للمترو ، فى الخط الأول بمحطات ” حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادى – دار السلام – الزهراء – أحمد عرابي – الشهداء 1 – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج الجديدة ” ، ومكاتب الخط الثاني بمحطات ” كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2 – الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – المنيب ” ومكتب ” العباسية – العتبة 3 ” بمحطات الخط الثالث.

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