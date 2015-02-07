وزير الداخلية الأردني يتعهد بمسح “داعش”

تعهد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي السبت 7 فبراير بالقضاء على تنظيم “داعش” ومسحه نهائيا.

وقال المجالي في مقابلة صحفية إن الضربات الجوية الأردنية ضد معاقل تنظيم “داعش” هي “بداية عمليات مستمرة للقضاء عليهم ومسحهم نهائيا”.

وأشار الى أن”ما قام به نسور قوات سلاح الجو يوم الخميس لتدمير منشآت ومراكز تدريب جماعات داعش الإرهابية ومستودعات الأسلحة هي بداية عمليات مستمرة للقضاء عليهم ومسحهم نهائيًا”.

وأضاف وزير الداخلية الأردني أن “الثأر هو عنوان الدولة الأردنية ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي سننال منه أينما كانوا”.

وأوضح المجالي أن “تاريخ الأردن يشهد أنه لا ينسى ثأره أبدا مهما طال الزمن، وأن قوة الدولة الأردنية غير خاضعة لاختبار وأن لدينا القوة في التعامل مع الحدث مهما كان كدولة قوية لا تجرب ولا يصعب عليها خيار مهما كان”.

وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في وقت سابق أن مقاتلات سلاح الجو الملكي نفذت الجمعة 6 فبراير/شباط عدة ضربات جوية على أهداف “منتخبة” لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان الأردن بدأ بشن غارات الخميس ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق ردا على إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا على يد عناصر التنظيم، متوعدا “داعش” بـ”حرب لا هوادة فيها”.