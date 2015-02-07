محافظ القاهرة بعد تجديد الثقة: مستمرون في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة

قال الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بعد تجديد الثقة، إن المحافظة مستمرة في في استكمال مشروعاتها وخططها التنموية للارتقاء بالعاصمة علي المدي القريب والبعيد.

وأضاف المحافظ – فى تصريح له اليوم السبت – أنه خلال شهر فبراير الجاري سيتم الانتهاء من عدد من المشروعات التي بدأتها المحافظة خلال الفترة الماضية ومنها محور مؤسسة الزكاة والذي يربط الطريق الدائري بأحياء المرج وعين شمس والمطرية وله تأثير إيجابي علي تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة الشرقية ككل نهاية شهر فبراير.

وأوضح أنه سيتم أيضا إدخال 200 أتوبيس جديد للخدمة ضمن سياسة تطوير أسطول النقل العام بتمويل من المنحة الإماراتية وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير شارع الثورة والميرغني واستكمال إخلاء وسط القاهرة من انتظار السيارات بشكل كامل ضمن مشروعات تطوير ميدان التحرير والجراج.

وأردف جلال قائلا إن “هناك عددا من المشروعات يجري تنفيذها ومن المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام مثل مشروع نقل سكان المناطق العشوائية ويضم 6300 وحدة سكنية بتكلفة تقدر ب 670 مليون جنيه ينتهي نهاية هذا العام كذلك مشروع تحيا مصر لسكان المناطق العشوائية الذي يضم 5100 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بحوالي 560 مليون جنية والانتهاء من استكمال مشروع تطوير الخدمات في المناطق العشوائية المخططة بتكلفة حوالي 400 مليون جنية في 34 منطقة بنهاية مايو 2015.

وأضاف “سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع تطوير الفخار بالفسطاط بنهاية شهر مايو ويشمل إقامة 152 أتيليه وفاخورة وتطوير المنطقة بالكامل وتحويل صناعة الفخار إلي صناعة صديقة للبيئة مع الحفاظ عليها كحرفة تراثية بإقامة مركز تكنولوجي لتطوير هذه الصناعة ، بالإضافة إلى استكمال تطوير هيئة النقل العام بإضافة 400 أتوبيس جديد للخدمة من منحة دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من مارس إلي مايو القادمين واستكمال مشروع التحكم الإلكتروني والمراقبة الإلكترونية ل 250 تقاطعا في القاهرة مع إنشاء غرف تحكم مركزية بنهاية يونيو القادم.

وأوضح المحافظ أنه سيتم الانتهاء هذا العام من إخلاء 4000 أسرة من المناطق ذات الخطورة الداهمة بمنشأة ناصر وعزبة خير الله وإسطبل عنتر ونقلهم إلي مساكن أمنة ، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية والانتهاء من المرحلة الأولي والتي تشمل شارع الألفي وميدان عرابي وميدان طلعت حرب وشارع قصر النيل وشارع التحرير وميدان عابدين وكوبري قصر النيل والجلاء وواجهة النيل.

وشدد جلال على ضرورة الاستمرار في إنفاذ القانون على المباني المخالفة ورفع الإشغالات التي انتهجتها محافظة القاهرة لفرض القانون وعودة هيبة الدولة.

أ ش أ