دفاع خلية السويس يستعين بـ “Arab`s got talent” لإثبات براءة موكله

عرضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية مقطع من برنامج “Arab’s got talent” بعدما طلب محامي الدفاع محسن بهنسي ذلك في إعادة محاكمه 8 متهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بخلية قناة السويس الإرهابية و المتهمين فيها بإرتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها.

و قال بهنسي إن ذلك المشهد للأطفال الفلسطينيون الذين غنوا أغنيه لوديع الصافي وأنهم حضروا بعد فتح المعبر ولم يحضروا عبر الأنفاق أو أي وسيلة أخرى ما يوضح المعاناه التي تتعرض لها فلسطين و أبناء فلسطين و أن المتهم إبراهيم كان يجمع لهم التبرعات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر بربرى وامانة سر أحمد جاد وأحمد

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.