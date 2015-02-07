المرصد: 210 ألف قتيل خلال أربعة أعوام من النزاع في سوريا

أسفر النزاع في سوريا عن مقتل 10 الاف شخص خلال الشهرين الماضيين ما رفع حصيلة قتلاه منذ اندلاعه في مارس 2011 الى 210 آلاف شخص، حسبما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

وذكر المرصد الذي يقول انه يعتمد في توثيقه على عدد من النشطاء والاطباء الموزعين في انحاء البلاد “احصينا منذ مارس 2011 مقتل 210 الف و60 شخصا بينهم عشرة الاف قتيل خلال شهري ديسمبر 2014 و يناير 2015″.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان “65 الفا و146 من اجمالي القتلى من المدنيين بينهم عشرة آلاف و664 طفلا”.

وتابع ان “بين المقاتلين المناهضين للنظام قتل 38 الفا و325 من السوريين فيما هناك 24 الفا و989 من الجهاديين غير السوريين”.

واضاف “من جهة النظام، قتل 45 الفا و385 جنديا و29 الفا و943 من قوات الدفاع الوطني و640 عنصرا من حزب الله الشيعي اللبناني و2502 شيعيا قدموا من دول اخرى”.

وهناك من جانب اخر 3130 جثة لم يتم التعرف على هوياتها.

واشار عبد الرحمن الى ان الحصيلة “بالتاكيد اعلى بكثير من ال210 الاف الذين تم احصاؤهم لانه من المتعذر معرفة مصير المفقودين”. وتابع انه يجب اضافة 20 الف شخص قيد الاعتقال ويعتبرون في عداد المفقودين.

ولفت مدير المرصد الى وجود اثباتات يومية تدل على “ان عدد من المعتقلين لدى النظام يموتون تحت التعذيب”.

من جانب اخر، هناك الاف الاشخاص من مقاتلين ومدنيين الذين تم اختطافهم وما زال مصيرهم مجهولا، حسب المرصد.