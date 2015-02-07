ميركل: أوروبا ترغب بإرساء أمنها بالشراكة مع روسيا وليس ضدها

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الغرب يرغب ببناء الأمن الأوروبي بالشراكة مع روسيا وليس ضدها.

واعتبرت ميركل في كلمة خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ أن زيادة توريدات الأسلحة لأوكرانيا لن تسهم في حل الأزمة.

وأضافت ميركل متحدثة في مؤتمر ميونيخ للأمن أن “على روسيا أن تساهم بقسطها في تسوية الأزمة الأوكرانية. لا يمكن حل هذه الأزمة عسكريا”.

وتطرقت ميركل في كلمتها في المؤتمر إلى قضية بناء “أوروبا الكبرى من فلاديفوستوك إلى لشبونة” منوهة بأن هذا مستحيل بدون حل النزاع في أوكرانيا، وقالت: “شرط وأساس هذا (بناء أوروبا الكبرى) هو تجاوز أزمة أوكرانيا مع مراعاة القانون الدولي”.

من جهة أخرى صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مبادرة ميركل وهولاند السلمية يمكن أن تنجح، معبرا عن أمله بأن هذه الخطة ستساعد على “إرساء الأمن في أوروبا”.