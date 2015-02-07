بالفيديو والصور.. ظهور محتمل لحياة بومدين مع «داعش»

نشر تنظيم «داعش» فيديو لمقاتليها المتحدثين بالفرنسية، تحت عنوان «فجروا فرنسا 2»، للدعوة لهجمات جديدة على «بلاد الموضة»، إلا أن محتوى الفيديو من الدعوة للأعمال الإرهابية لم يكن الأكثر لفتًا للنظر بالنسبة للسلطات الفرنسية، بل كان ظهور امرأة ملثمة في الفيديو هو أكثر ما اهتمت به، حيث يعتقد أن تلك المرأة هي من تحتل صدراة لائحة المطلوبين، الجزائرية الأصل، حياة بومدين.

«بومدين» هي أرملة الإرهابي، آميدي كوليبالي، الذي احتجز رهائن بمتجر يهودي بعد عملية شارلي إيبدو، قبل أن تحرر الشرطة المتجر والرهائن وتقتله.

>ويظهر في الفيديو، الذي نشره «داعش»، امرأة تقف بجانب المتحدث، ترتدي زيًا مموهًا وتحمل سلاحًا آلي، حسب موقع جريدة Telegraph البريطانية.

وصرح مصدر أمني فرنسي بأن «السلطات الفرنسية تحقق في إمكانية أن تكون هذه السيدة هي حياة بومدين»، إلا أن فرنسا لم تؤكد التعرف على هوية السيدة.

كانت «بومدين» قد استقلت الطائرة من العاصمة الإسبانية مدريد إلى مدينة إسطنبول التركية، في الـ2 من يناير، بعدما أوصلها زوجها «كوليبالي» بسيارته إلى إسبانيا، وعبرت الجزائرية الأصل الحدود إلى سوريا في الـ8 من يناير، وهو يوم تنفيذ عملية شارلي إيبدو، ثم اختفت منذ ذلك الحين وحتى الآن.