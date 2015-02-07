سامح شكري ومادلين اولبرايت يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

إلتقى وزير الخارجية سامح شكري، فى ميونخ مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت الأستاذ بجامعة جورج تاون، والتى ترأس حاليا مركز الشئون الخارجية الأمريكى، حيث بحث الوزير شكرى مع أولبرايت التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من تفشى لظاهرة الإرهاب، الذى بات يهدد ليس استقرار المنطقة فحسب بل واستقرار العالم أجمع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، إن اللقاء تناول مسار العلاقات المصرية – الأمريكية فى ظل التطورات الأخيرة.

وأكدت أولبرايت خلال اللقاء أهمية علاقة الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين على مدار العقود الماضية، مشيدة بالدور المصرى فى محاربة الإرهاب، كما ثمنت الدور الذى يلعبه الرئيس السيسى فى محاربة الإرهاب، خاصة خطاب سيادته الخاص بالمطالبة بتجديد الخطاب الدينى.

وأضاف المتحدث أن شكرى تناول التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال تنفيذ خريطة الطريق، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شرم الشيخ، حيث أكدت الوزيرة أولبرايت أنها ستعمل من خلال المؤسسات التى تعمل بها واتصالاتها الواسعة مع القطاع الخاص الأمريكى على تشجيعه للمشاركة بقوة فى المؤتمر لأهميته فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، موضحة أنها ستقوم بالتنسيق مع ستيف هالى مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق لدعم القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.