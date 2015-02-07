مقتل 4 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع مسلحي القبائل في البيضاء وسط اليمن

قتل 4 مسلحين حوثيين ، السبت، في اشتباكات مع مسلحي القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن ، بحسب مصدر قبلي.

وقال المصدر طالباّ عدم ذكر اسمه إن “مسلحي القبائل هاجموا موقعا لمسلحي الحوثي في مركز مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين خلف 4 قتلى من الحوثيين”، بحسب الأناضول.

وأضاف أنه لم يصب أي من رجال القبائل جراء هذه الاشتباكات.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي على ذلك.

وفي ذات السياق، ذكر مسؤول محلي طلب عدم الكشف عن هويته أن اشتباكات أخرى اندلعت بين مسلحي الحوثي ومسلحي القبائل في منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة في البيضاء دون أن يعلن عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد خروج حملة لمسلحي الحوثي من مدينة رداع إلى هذه المنطقة للبحث عن عناصر من تنظيم القاعدة، حسبما يقول الحوثيون، إلا أن مسلحي القبائل تصدوا لهذه الحملة.