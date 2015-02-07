أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 4 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع مسلحي القبائل في البيضاء وسط اليمن

Google+ Print
مقتل 4 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع مسلحي القبائل في البيضاء وسط اليمن مقتل 4 من مسلحي الحوثي باشتباكات مع مسلحي القبائل في البيضاء وسط اليمن

الحوثيين – أرشيفية

قتل 4 مسلحين حوثيين ، السبت، في اشتباكات مع مسلحي القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن ، بحسب مصدر قبلي.

وقال المصدر طالباّ عدم ذكر اسمه إن “مسلحي القبائل هاجموا موقعا لمسلحي الحوثي في مركز مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين خلف 4 قتلى من الحوثيين”، بحسب الأناضول.

وأضاف أنه لم يصب أي من رجال القبائل جراء هذه الاشتباكات.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب جماعة الحوثي على ذلك.

وفي ذات السياق، ذكر مسؤول محلي طلب عدم الكشف عن هويته أن اشتباكات أخرى اندلعت بين مسلحي الحوثي ومسلحي القبائل في منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة في البيضاء دون أن يعلن عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد خروج حملة لمسلحي الحوثي من مدينة رداع إلى هذه المنطقة للبحث عن عناصر من تنظيم القاعدة، حسبما يقول الحوثيون، إلا أن مسلحي القبائل تصدوا لهذه الحملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا