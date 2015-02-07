نائب الرئيس الأمريكي سيغيب عن خطاب نتانياهو أمام الكونغرس

أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن نائب الرئيس جو بايدن سيغيب عن الخطاب المقرر أن يلقيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمام الكونغرس الأمريكي، منتصف مارس المقبل.

وكان الجمهوريون دعوا نتانياهو إلى إلقاء الخطاب، دون إبلاغ البيت الأبيض الذي لم يخف امتعاضه من الخطوة.

وقال المسؤول الأمريكي باقتضاب “إن نائب الرئيس سيكون في زيارة في الخارج”.

ويعتبر نائب الرئيس في الولايات المتحدة حسب الدستور رئيساً لمجلس الشيوخ، وهو تقليدياً يحضر اجتماعات الكونغرس بمجلسيه ممثلاً مجلس الشيوخ.

ومن النادر أن يغيب بايدن عن جلسات الكونغرس خلال قيام قادة أجانب بإلقاء كلمات أمام النواب الأمريكيين، ومنذ عام 2009 ألقى تسعة قادة أجانب كلمات أمام الكونغرس لم يغب بايدن سوى عن جلسة واحدة منها.

ورداً على سؤال حول احتمال مقاطعة نواب ديموقراطيين لخطاب نتانياهو، اكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست بالقول “الرئيس يعتقد أن القرار يعود لكل نائب على حدة”.

وتأتي زيارة نتانياهو متزامنة مع مواجهة حادة بين الرئيس أوباما والجمهوريين في الكونغرس، حول الملف النووي الإيراني.