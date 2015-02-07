أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ المنيا يتفقد عدد من المدارس في اليوم الأول للدراسة

Google+ Print
محافظ المنيا يتفقد عدد من المدارس في اليوم الأول للدراسة محافظ المنيا يتفقد عدد من المدارس في اليوم الأول للدراسة

 

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم بجولة تفقدية لعدد من المدارس مع أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني، حيث اطمئن المحافظ على حسن سير العملية الدراسية في عدد من المدارس .

حضر المحافظ خلال جولته بالمدارس الطابور الصباحي بمدرسة الحديثة الإعدادية للبنات، وقدم التهنئة للطلاب والمعلمين على النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الاول وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الفصل الدراسي الثاني لتحقيق التميز العلمي ، كما وجه التحية لاولياء الامور الذين وفروا الظروف المناسبة لابنائهم لتحقيق النجاح والتميز، وردد المحافظ مع الطلاب في الطابور الصباحي “تحيا ” .

ورافق المحافظ خلال جولته رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ، كما تفقد المحافظ خلال جولته عدد من الفصول الدراسية بقسم رياض الاطفال والمرحلة الاعدادية بمدرسة 25 يناير، كما حضر عدد من الحصص الدراسية وتفقد معامل العلوم والمكتبة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية