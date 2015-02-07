محافظ المنيا يتفقد عدد من المدارس في اليوم الأول للدراسة

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم بجولة تفقدية لعدد من المدارس مع أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني، حيث اطمئن المحافظ على حسن سير العملية الدراسية في عدد من المدارس .

حضر المحافظ خلال جولته بالمدارس الطابور الصباحي بمدرسة الحديثة الإعدادية للبنات، وقدم التهنئة للطلاب والمعلمين على النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الاول وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الفصل الدراسي الثاني لتحقيق التميز العلمي ، كما وجه التحية لاولياء الامور الذين وفروا الظروف المناسبة لابنائهم لتحقيق النجاح والتميز، وردد المحافظ مع الطلاب في الطابور الصباحي “تحيا مصر” .

ورافق المحافظ خلال جولته رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ، كما تفقد المحافظ خلال جولته عدد من الفصول الدراسية بقسم رياض الاطفال والمرحلة الاعدادية بمدرسة 25 يناير، كما حضر عدد من الحصص الدراسية وتفقد معامل العلوم والمكتبة .