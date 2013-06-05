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"فليفل" يتدخل لحل أزمة قسم الأطفال بمعهد أورام دمياط

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"فليفل" يتدخل لحل أزمة قسم الأطفال بمعهد أورام دمياط "فليفل" يتدخل لحل أزمة قسم الأطفال بمعهد أورام دمياط
أهالي المرضى يتهمون الإدارة باتخاذ قرار الإغلاق

كتب : سهاد الخضري منذ 39 دقيقة

خاطب اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، الدكتور حمدي حواس وكيل وزارة الصحة بدمياط، لانتداب طبيب للعمل بقسم الأطفال بمعهد أورام دمياط لحل أزمة عدم وجود أطباء لمباشرة الحالات المرضية.

واشتكى أهالي المرضى من اتخاذ قرار بإغلاق قسم الأطفال بالمعهد، فيما رفض الدكتور صالح جابر، نائب مدير معهد أورام دمياط، التعقيب على صحة هذا القرار من عدمه، معللا ذلك بعدم التعامل مع الصحافة.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بدمياط، الدكتور حمدي حواس، وعد أهالي المرضى بتوفير أطباء لمراعاة ذوييهم، وذلك بعد تقدم أسر المرضى بشكاوى له ولمحافظ دمياط الذي التقى مسؤولي المحافظة دمياط ومدير المعهد لبحث أزمة عدم وجود أطباء بقسم الأطفال، وتهديدات مسؤولي المعهد بإغلاق القسم لعدم وجود أطباء.

وهدد أهالي المرضى بالاعتصام أمام ديوان عام محافظة دمياط، والمطالبة بإقالة مدير معهد أورام دمياط، في حال عدم توفير أطباء لعلاج أبنائهم وإغلاق القسم.

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