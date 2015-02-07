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إبطال مفعول قنبلة هيكلية بجوار البنك الأهلي بمدينة قها بالقليوبية

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إبطال مفعول قنبلة هيكلية بجوار البنك الأهلي بمدينة قها بالقليوبية إبطال مفعول قنبلة هيكلية بجوار البنك الأهلي بمدينة قها بالقليوبية

نجح خبراء المفرقعات بمديرية أمن القليوبية، في تفكيك قنبلة هيكلية تم العثور عليها بجوار البنك الأهلي بمدينة قها، مما أدي إلي حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.

كان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من الخدمة المعينة لتأمين البنك الأهلي بمدينة قها، يفيد عثور الأهالي على جسم غريب يشتبه في أن تكون قنبلة، وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة.

وبفحص الجسم، تبين أنه عبارة عن قنبلة هيكلية تحتوى على 3 أصابع خشبية عليها تايمر داخل عبوة من الكارتون ولا يوجد بها أية متفجرات قام أحد الأشخاص بوضعها بجوار البنك الأهلي لمحاولة إثارة الذعر بين المواطنين، ونجح الخبراء في تفكيك القنبلة.

وتم تمشيط المنطقة ولم يتم العثور علي أية قنابل أخري وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ

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