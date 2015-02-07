96 مرشح للانتخابات البرلمانية خضعوا للكشف الطبى بالمنوفية

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة المنوفية، إن 96 مرشح للانتخابات البرلمانية خضغوا للكشف الطبى فى مستشفيات المحافظة بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم والباجور .

وأكدت سرور – فى تصريحات صحفية – أن الكشف الطبى مستمر حتى اخر يوم فى اغلاق باب التقدم للانتخابات, مضيفة أنه تم اعطاء المرشحين إخطارات للتقديم واستكمال اوراقهم .

وأشارت سرور إلى أنه سيتم ارسال النتيجة النهائية للكشف الطبى الى اللجنة العليا للانتخابات مع تسليم نسخة من نتيجة الكشف الى المرشحين وسوف يتم تقييمهم ب ” لائق ” او ” غير لائق ” .

وأضافت أنه يتم توقيع الكشف فى عدة مجالات الجراحة العامة والنفسية والعصبية والرمد وتحليل لوظائف الكبد والكلى وصورة دم وتحليل مسكرات ومخدرات واجراء اشعة على الصدروموجات صوتية على البطن .