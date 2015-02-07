كيري يعتزم تعيين مبعوث لحقوق مثليي الجنس في العالم

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة أن وزير الخارجية جون كيري سيعين مبعوثا لحقوق مثليي الجنس في العالم القضية التي تعد من أولويات إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقالت الناطقة باسم وزير الخارجية الاميركي ماري هارف أن “وزير الخارجية سيعلن تعيين موفد خاص لحقوق المثليين”، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها جمعيات أميركية تنشط في مجال الدفاع عن مثليي الجنس، بحسب فرانس برس.

واضافت ان هذا الدبلوماسي “سيكون موظفا مثليا معلنا”، لكن الخيار لم يحسم بعد.

وتابعت الناطقة باسم كيري “نبقى بالتأكيد ملتزمين حماية الحقوق الانسانية لكل الاشخاص والترويج لها بما في ذلك حقوق المثليين الموضوع الاساسي لوزير الخارجية كيري”.

وكانت هذه القضية تحتل اولوية في وزارة الخارجية منذ عهد هيلاري كلينتون (2009-2013).

وفي الواقع تبدي ادارة اوباما اهتماما كبيرا في ملف حقوق الانسان وخصوصا المثليين وتدين باستمرار الانتهاكات والقمع في هذا المجال.

وكانت هارف ترد على سؤال عن استفتاء مقرر في سلوفاكيا حول الزواج بين المثليين.

وقالت هارف ان “الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا بشأن مسألة الزواج بين الاشخاص من جنس واحد في بلد آخر”.

واعلنت المحكمة الاميركية العليا في 16 كانون الثاني/يناير انها ستقرر هذه السنة ما اذا كان سيسمح بالزواج بين المثليين في جميع انحاء الولايات المتحدة ممهدة بذلك لقرار تاريخي في احد المواضيع الاكثر اثارة للجدل في المجتمع الاميركي.