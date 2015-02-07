مصر تدين الأعمال الإرهابية الآخيرة لـ «بوكو حرام» فى النيجر والكاميرون

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، عن إدانة مصر للأعمال الإرهابية الآخيرة لجماعة بوكو حرام الارهابية في كل من النيجر والكاميرون، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 100 ضحية، مؤكداً براءة الإسلام من هذه الأفعال النكراء والشنيعة التي تخالف صحيح الدين وكافة الشرائع السماوية والقيم الانسانية.

ونقل المتحدث خالص عزاء الحكومة المصرية لأسر الضحايا ولحكومتي البلدين الشقيقين، والتمنيات بالشفاء للمصابين، مؤكداً تضامن مصر ومساندتها لحكومتي النيجر والكاميرون في مواجهة الإرهاب الآثم لتلك الجماعة الإرهابية.