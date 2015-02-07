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«أمن القاهرة» يضبط مخزنًا بداخله 2 مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية

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«أمن القاهرة» يضبط مخزنًا بداخله 2 مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية «أمن القاهرة» يضبط مخزنًا بداخله 2 مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية

ألعاب نارية- صورة أرشيفية

تمكنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط مخزن بداخله 2 مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأنواع والأحجام.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط المدعو باسم . ع . ص – 28 سنة صاحب شركة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجديدة، وبحوزته 400 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 2 مليون و800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام داخل مخزنه الكائن بدائرة القسم.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .

أ ش أ

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