«أمن القاهرة» يضبط مخزنًا بداخله 2 مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية

تمكنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط مخزن بداخله 2 مليون و800 ألف قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأنواع والأحجام.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط المدعو باسم . ع . ص – 28 سنة صاحب شركة ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته 400 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 2 مليون و800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع والأحجام داخل مخزنه الكائن بدائرة القسم.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .

أ ش أ