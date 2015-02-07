الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهى قبل انعقاد سيمينار مارمرقس

ترأس الأنبا مرقس أسقف إيبارشية شبرا الخيمة صلاة القداس الإلهي بمزار القديس مرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك ضمن فاعليات احتفالية كاروز الديار المصرية والتي تقيمها مؤسسة سان مارك للأبحاث التاريخية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شارك في صلاة القداس الأنبا ديمتريوس وعدد من ا الكهنة والاكليروس.

ويعقب القداس سيمنار عن مارمرقس يفتتحه قداسة البابا تواضروس الثانى وتلقي فيه المحاضرات من متخصصين وأكاديميين.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية افتتح احتفالية الكاروز أمس بالكاتدرائية.