إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل عمليات الترميم للآثار بالمتحف المصری بالتحرير

يفتتح محمود الحلوجي مدير عام المتحف المصري بالتحرير، غدًا الأحد، أعمال ورشة عمل تهدف إلى تدريب المرممين على إنشاء قاعدة بيانات لإدارة الترميم وربطها بقاعدة البيانات الأثرية بالمتحف وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار.

وقال الحلوجي – فی تصريح له اليوم – إن الورشة التي تبدأ أولى فاعليتها غدا وتستمر لمدة أسبوع تمثل أهمية خاصة حيث سيتم لأول مرة إنشاء قاعدة بيانات لتوضيح عمليات الترميم التي تتم لأي أثر موجود داخل المتحف من خلال تسجيل جميع مراحل الترميم وتسجيل حالة الأثر قبل وبعد الترميم وكذلك توضيح أنواع المواد المستخدمة في الترميم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد عبد العزيز مدير عام إدارة الترميم بالمتحف، أن قاعدة البيانات سوف تساهم بشكل كبير في تسهيل العمل الأثري حيث يتثنى لللعاملين بالمتحف من أثاريين ومرممين الحصول على أية معلومة تخص الآثار الموجودة داخل المتحف سواء من الناحية الأثرية أو عمليات الترميم التي تمت لها.

أ ش أ