دفاع “مذبحة بورسعيد”: مرسي المسؤول عن تلك الجريمة

استهل المحامي نيازي يوسف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة بورسعيد” مرافعته عن المتهم التاسع عشر “أحمد سعيد” بالتأكيد على أن دفاعه لن يُرجع المسؤولية عن الجريمة لـ “الطرف الثالث” بل سيسميه بشكل واضح ويقول إنه “الإسلام السياسي”.

وتابع بأنه لن يشير لجماعة بعينها نظراً لأنه يتعامل بأخلاق الفرسان التي تمنعه ان يضرب في أسير أو جريح موضحًا أن الرئيس المعزول “محمد مرسي” أكد خلال إحدى خطبه السياسية أثناء عام حكمه أنه يعلم من قام بـ “مذبحة بورسعيد” و”محمد محمود” وغيرها.

وتساءل عضو الدفاع مستنكرًا كيف لرأس الدولة أن يكون عالمًا بالجناة الحقيقين دون أن يقدمهم للعدالة؟!! مضيفًا: “إذا لم يكن مرسي قادرًا على تقديم هؤلاء للمحاكمة فهذا معناه أنه و جماعته المسؤولين عن تلك الجريمة مشيرًا إلى أن حديث مرسي مستند بالتأكيد على معلومات استخبارتيه وأمنية وصلت إليه من أجهزته.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بإرتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.