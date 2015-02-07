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رئيس الوزراء اليمني السابق: الإعلان الدستوري للحوثيين تثبيت للإنقلاب

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وصف رئيس الوزراء اليمني السابق، حيدر أبوبكر العطاس، الإعلان الدستوري من جانب جماعة الحوثيين في اليمن بأنه «تثبيت للانقلاب»، الذي قادوه، في سبتمبر الماضي، مؤكدا أن «الإعلان الدستوري يدخل اليمن في مشكلة أشد قتامة».

وقال العطاس، في تصريح لقناة «سكاي نيوز»، السبت، إن «الحوثيين انتقلوا من الشراكة السياسية إلى الهيمنة والاستيلاء على الحكم وهذا سيؤدي باليمن إلى ما لا تحمد عقباه»، مضيفا أن «الحوثيين لا يريدون لمشروع الدولة المدنية أن يسود في اليمن».

وطالب العطاس دول المنطقة بالتعاون لأن ما قد يحدث في اليمن سيلحق ضررا بالمملكة العربية والخليج ومنطقة الجزيرة العربية، لافتا إلى أن «التدخل الايراني في الشأن اليمني أثار حفيظة الشعب وأثار الخوف أن يتحول اليمن إلى منطقة صراع».

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