وزير الشباب والرياضة يزور مقابر الشاطبي الأثرية بالإسكندرية

زار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، السبت، مقابر الشاطبي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال تفقده لبيت شباب الشاطبي لرصد أعمال التطوير به.

وأبدى «عبدالعزيز» انبهاره بالموقع الجغرافي المتميز للمقابر الأثرية ووقوعها وسط منطقة تضم بيت الشباب ومسرح بيرم التونسي وكلية سان مارك «قلعة الثقافة الفرنسية»، بالإسكندرية، وهو ما يؤكد الاهتمام بالشباب والفن والثقافة والعلم.

وتعود مقابر الشاطبي لأواخر العصر البطلمي في القرن الثالث قبل الميلادي، وهي مكونة من خمسة مبانٍ جنائزية تتميز بالزخارف والنقوش وتجمع بين الحضارتين اليونانية والفرعونية.

وجاءت زيارة «عبدالعزيز» للمقابر الأثرية على هامش جولته التي قام بها، السبت، للمنشآت الشبابية والرياضية بالإسكندرية، والتي شملت زيارة بيت شباب الشاطبي، ونادى لجنة الناشئين، ومركز شباب المعمورة، ونادي أبوقير الرياضي، ومركز شباب أبوقير، والمدينة الشبابية بأبوقير.