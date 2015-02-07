الإسكان: افتتاح 4 تجمعات تنموية فى شمال سيناء بتكلفة 16 مليون جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن افتتاح 4 تجمعات بدوية تنموية فى شمال سيناء خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك ضمن 15 تجمعا تنمويا يتم تنفيذها حاليا لتصل إلى 30 تجمعا بنهاية العام الحالى فى إطار تعمير سيناء.

وقال مدبولي – فى تصريحات صحفية اليوم السبت – “إن التجمعات التنموية تأتى ضمن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء عن طريق استغلال البنية الأساسية المتاحة وتنظيم الاستفادة من مياه الآبار، التى أنشأتها الدولة بالتجمعات واستغلالها فى مشروعات استزراع سمكى وزراعى لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالى سيناء”.

وأضاف أنه سيتم افتتاح 4 تجمعات تنموية بمساحة إجمالية تصل إلى 155 فدانا، وهى تجمع الرواق (49 فدانا)، وصدر الحيطان (39 فدانا)، وتجمع المليز (37 فدانا)، وتجمع الهرابة (30 فدان)، موضحا أنه تم افتتاح 4 تجمعات تنموية فى جنوب سيناء منذ نحو 3 أسابيع.

وأكد مدبولى أن الوزارة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير تمضى قدما فى تعمير سيناء من خلال إنشاء الطرق والتجمعات البدوية، ووحدات الإسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن مشروع المليون وحدة، والذى اهتمت فيه الوزارة بتنفيذ العمارات على دورين فقط لتناسب طبيعة الحياة فى سيناء.

وبدوره، أشار اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أنه تم زراعة عدد من الأفدنة بكل تجمع بالفواكه، وأخرى بالخضراوات، وصوب زراعية، بجانب مزارع سمكية بطاقة 50 طنا سنويا، منوها بأن هناك تجمعات جارى تنفيذها فى شمال سيناء بمساحة إجمالية 140 فدانا “فى خريزة (30 فدانا)، وأبو المراحيل (30 فدانا)، والمتمثنى (30 فدانا)، وبئر بدا (50 فدانا)”.

أوضح أن ذلك بجانب تجمعات أخرى مخطط تنفيذها (مستهدف 120 فدانن)، فى “نسيلة وسيل العدامة وبئر جريد، والكنتلة” وحول التجمعات التنموية فى جنوب سيناء، لافتا إلى أنه تم افتتاح 4 تجمعات فى “وادى تال وأبوغراقد والبدع ومكتب”، وجارى تنفيذ 4 تجمعات بـ145 فدانا “فى الرينة والشيخ عواد وميعر وأبو حجاب”، مبينا أنه مخطط تنفيذ 120 فدانا أخرى فى “الروهيبة وغيب واللجيبي وسعال والشيخ عطية”.

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