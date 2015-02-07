ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح على الطريق الزراعي السريع ” الغربي ” أمام مدخل مزرعة جزيرة شندويل.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بورود بلاغ من أحمد مصطفي عبد الرحيم مصطفي 40 سنة سائق ويقيم بناحية جزيرة شندويل .

دائرة المركز بأنه أثناء قيادته سيارة ” ربع نقل ” ماركة شيفروليه حمراء اللون علي الطريق الزراعي السريع ” الغربي ” أمام مدخل مزرعة جزيرة شندويل اعترض طريقه شخصان مجهولان ” وأجبراه علي التوقف وأستوليا علي السيارة تحت تهديد السلاح الناري ولاذا بالفرار .

وأسفرت جهود وحدة مباحث المركز بالتنسيق ووحدة مباحث مركز جهينة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد محمد إبراهيم عبد الجواد 33 سنة عاطل و”م.ع” و”ي.ق” ويقيمون بدائرة مركز جهينة مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي ” ماركة شيفرولية لانوس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الأول والسيارة المستخدمة وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لمرورهم بضائقة مالية.

وأضاف بأنهم عقب افتضاح أمرهم قاموا بالتخلص من السيارة بالمنطقة الصحراوية بالجبل الغربي حيث تم ضبطها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط باقي المتهمين الهاربين وحرر عن ذلك المحضر رقم 676 إداري مركز شرطة سوهاج لسنة 2014.