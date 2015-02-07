أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بسوهاج‎ ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت أجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح على الطريق الزراعي السريع ” الغربي ” أمام مدخل مزرعة جزيرة شندويل.

 كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بورود بلاغ من أحمد مصطفي عبد الرحيم مصطفي 40 سنة سائق ويقيم بناحية جزيرة شندويل .

دائرة المركز بأنه أثناء قيادته سيارة ” ربع نقل ” ماركة شيفروليه حمراء اللون علي الطريق الزراعي السريع ” الغربي ” أمام مدخل مزرعة جزيرة شندويل اعترض طريقه شخصان مجهولان ” وأجبراه علي التوقف وأستوليا علي السيارة تحت تهديد السلاح الناري ولاذا بالفرار .

وأسفرت جهود وحدة مباحث المركز بالتنسيق ووحدة مباحث مركز جهينة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد محمد إبراهيم عبد الجواد 33 سنة عاطل و”م.ع”  و”ي.ق”  ويقيمون بدائرة مركز جهينة مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي ” ماركة شيفرولية لانوس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الأول والسيارة المستخدمة وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لمرورهم بضائقة مالية.

وأضاف بأنهم عقب افتضاح أمرهم قاموا بالتخلص من السيارة بالمنطقة الصحراوية بالجبل الغربي حيث تم ضبطها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط باقي المتهمين الهاربين وحرر عن ذلك المحضر رقم 676 إداري مركز شرطة سوهاج لسنة 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا