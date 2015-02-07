879 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا و650 سيارة تصل السويس

عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة أمانة و على متنها 879 معتمرًا متجهة إلى ميناء ينبع السعودى وذلك في إطار ما تشهده موانئ سفاجا و نويبع من وصول وسفر لرحلات العمرة .

وأضاف مصطفى – فى بيان إعلامي – أن موانئ الهيئة تعمل باستمرار على توفير كافة الخدمات للمعتمرين و سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ كما يتم تطوير الخدمات المقدمة بصفة مستمرة و تجهيز صالات الوصول و السفر و تزويدها بكافة الخدمات اللازمة و عدد مناسب من العاملين القائمين على خدمة الركاب .

على جانب آخر تستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 70 راكبًا و 73 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 32 شاحنة و 112 سيارة رسالة تصدير .

يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 300 سيارة قادمتان من جدة كما يغادر الميناء السفينة الفيروز و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة ، و يستقبل ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات ايفير لوسيد قادمة من جدة .

يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة سونجا بريز و على متنها 15056 طن زيوت قادمة من جدة كما يغادر الميناء السفينة شمس و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة و السفينة نور و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة متجهتان الى العقبة.

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال السفينة السياحية بيرلين و على متنها 356 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء السخنة لاستكمال جولاتها السياحية و الاستمتاع بالرياضات المائية بمياه البحر الأحمر.