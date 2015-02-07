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879 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا و650 سيارة تصل السويس

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879 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا و650 سيارة تصل السويس 879 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا و650 سيارة تصل السويس

ميناء سفاجا

عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة أمانة و على متنها 879 معتمرًا متجهة إلى ميناء ينبع السعودى وذلك في إطار ما تشهده موانئ سفاجا و نويبع من وصول وسفر لرحلات العمرة .

وأضاف مصطفى – فى بيان إعلامي – أن موانئ الهيئة تعمل باستمرار على توفير كافة الخدمات للمعتمرين و سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ كما يتم تطوير الخدمات المقدمة بصفة مستمرة و تجهيز صالات الوصول و السفر و تزويدها بكافة الخدمات اللازمة و عدد مناسب من العاملين القائمين على خدمة الركاب .

على جانب آخر تستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 70 راكبًا و 73 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 32 شاحنة و 112 سيارة رسالة تصدير .

يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 300 سيارة قادمتان من جدة كما يغادر الميناء السفينة الفيروز و على متنها 6 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة ، و يستقبل ميناء السخنة اليوم سفينة الحاويات ايفير لوسيد قادمة من جدة .

يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة سونجا بريز و على متنها 15056 طن زيوت قادمة من جدة كما يغادر الميناء السفينة شمس و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة و السفينة نور و على متنها 4 الاف طن بضائع عامة متجهتان الى العقبة.

يستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال السفينة السياحية بيرلين و على متنها 356 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء السخنة لاستكمال جولاتها السياحية و الاستمتاع بالرياضات المائية بمياه البحر الأحمر.

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