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بدء الفصل الدراسى الثاني بالمنيا اليوم وسط إجراءات أمنيه مشددة

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بدء الفصل الدراسى الثاني بالمنيا اليوم وسط إجراءات أمنيه مشددة بدء الفصل الدراسى الثاني بالمنيا اليوم وسط إجراءات أمنيه مشددة

أرشيفية

بدأت، اليوم السبت، مدارس المنيا في استقبال الطلاب في مختلف المراحل التعليميه وسط اجراءات أمنيه مشدده لتأمين المدارس، حيث قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التعليم، إنه تم عمل غرف متابعه بمختلف الادارات التعليميه بالإضافة إلي الغرفة الرئيسية والتشديد علي عناصر الأمن التابعه للمديرية بتمشيط المدارس قبل استقبال الطلاب تحسبًا لأي أعمال عنف.

وأضاف عبدالحميد أن الحاله مستقرة وأن الطلاب والمدرسين تواجدوا داخل المدارس منذ الساعات الأولي من اليوم الدراسي، مشيراً إلى أنه قام بجولة تفقدية لعدد من المدارس صباح اليوم.

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