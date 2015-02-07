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اللواء ياسين طاهر… سكريتر عام المنوفية ونائبًا للقاهرة فمحافظًا الإسماعيلية

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اللواء ياسين طاهر… سكريتر عام المنوفية ونائبًا للقاهرة فمحافظًا الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر… سكريتر عام المنوفية ونائبًا للقاهرة فمحافظًا الإسماعيلية

 

اللواء ياسين طاهر

 

أسفرت حركة تعينات المحافظين الجدد الآخيرة عن اختيار اللواء ياسين حسام الدين طاهر محافظا للاسماعيلية خلفا للواء أحمد القصاص.

واللواء ياسين، من مواليد 30 يونيه 1954، أبن قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحاصل على بكالوريوس وماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصرالعسكرية العليا، ودبلوم سياسة وصنع القرار من أكاديمية السادات، وبدأ العمل بالمحليات والمحافظات منذ عام 2008 .

وهو متزوج وله أربع أبناء بنتان فى الاعدادية والثانوى وابنان أحدهما بالقضاء العسكرى والآخر باكاديمية الشرطة، وتولى منصب رئيس حى فيصل بالسويس، ثم سكرتير عام مساعد لمحافظة المنوفية ثم سكرتير عام لها .

وتولى منصب مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر، وفى شهرأغسطس عام 2013 عين نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن تم تعيينه محافظا للاسماعيلية اعتبارا من 7 فبراير 2015 .

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