الهدوء يخيم على كليات جامعة الأزهر في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

سادت حالة من الهدوء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت، مع بداية الفصل الدراسى الثانى ، حيث توافد الطلاب والطالبات على العديد من كليات الجامعة للبنين والبنات والبالغ عددها سبعين كلية، وسط إجراءات أمنية احترازية.

وبدأت المدينة الجامعية للأزهر بنات بالقاهرة فى استقبال الطالبات المقيدات بها وسط إجراءات أمنية مماثلة على مداخل المدينة ، فيما قام رئيس الجامعة الدكتور عبد الحى عزب بزيارة تفقدية مفاجئة اليوم للمدينة الجامعية للبنات للتأكد من الخدمات التى تقدمها وإجراءات استقبال الطالبات مع بدء الفصل الدراسى الثانى اليوم ، فيما لم يتم اتخاذ قرار بعد بشان المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة ،واستمرت المدن بالمحافظات فى استقبال الطلاب والطالبات بشكل طبيعى.

وأكدت إدارة جامعة الأزهر، أن الجامعة تضع كل إمكانياتها من اجل خدمة الطلاب المجدين الراغبين فى تحصيل العلم مجددة رفضها القيام باى أعمال مخالفة للقانون سواء سياسية او حزبية داخل كليات الجامعة حرصا على استمرار العملية التعليمية بانتظام والحفاظ على منشات الجامعة التى هى ملك للطلاب والطالبات .

يذكر أن نحو نصف مليون طالب وطالبة مقيدون بكليات جامعة الأزهر فى حوالى سبعين كلية موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وكانت حركة توافد الطلاب اليوم متوسطة مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات أمنية تمثلت فى البوابات الاليكترونية الحديثة وأعمال التفيش لمقتنيات الطلاب وللسيارات لعدم دخول اى مواد محظورة .

أ ش أ