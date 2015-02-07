15 مرشحًا يجرون الكشف الطبي بمستشفى التأمين الصحي بالسويس

بدأت، صباح اليوم السبت، بمستشفى التأمين الصحي بالسويس إجراءات الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب والذي قاموا بدفع مبلغ 4200 جنيه لاجراء هذا الكشف يوم الخميس الماضي وهو ضمن اشتراطات التقدم لخوض الانتخابات ، حيث تواجد بمقر المستشفى 15 مرشحا من بينهم طلعت خليل عمر وعبد الحميد كمال وعباس محمد وطه حامد.

وقال الدكتور حازم شوقي، رئيس اللجنة الطبية، إنهم قاموا بتشكيل لجنتين فرعيتني تضم كل منهما 4 استششاريين فى البطن والنفسية والرمد والعصيبة وسوف يتم اجراء الكشف على كل المرشحين بالاضافة لعمل تحليل المواد المخدرة.

وأضاف أنه تم الأتفاق على اعطاء كل مرشح افادة رسمية أنه قام باجراء الكشف الطبي لتقديمها ضمن اجراءات الترشح وعقب اعلان نتيجة الكشف والتى ستخرج بعد 48 ساعة من اجراء الكشف سيتم تقديم هذه الشهادات الطبية لوزارة الصحة ومن ثم للجنة العليا للانتخابات.

وتابع شوقي أنه يتوقع أن يزيد عدد الذين يجرون الكشف الطبي خلال الساعات القادمة، موضحا أنه يتم اجراء الكشف حسب اسبقية التقديم ودفع قيمة هذا الكشف.