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فتوح أحمد يفتتح "معسكر مصر الجديدة" على مسرح "الغد"

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فتوح أحمد يفتتح "معسكر مصر الجديدة" على مسرح "الغد" فتوح أحمد يفتتح "معسكر مصر الجديدة" على مسرح "الغد"

كتب : محمد عبدالجليل الأربعاء 05-06-2013 15:06

يفتتح الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان عبدالرحيم حسن مدير فرقة "الغد" مساء غدا الخميس، العرض المسرحي "معسكر الجديدة"، من تاأيف وإخراج إسماعيل مختار، بطولة عبير عادل، هشام الله، أحمد الشافعي، جلال عثمان، معتزالسويفي، أحمد قنديل، طارق شرف، عصام شكري، عصام مصطفى، أحمد عبد الهادي، صلاح الخطيب، الخضر نون، موسيقى أحمد الحجار، ديكور وملابس رامة فاروق، إضاءة عز حلمي.

و في الوقت نفسه، تفتتح فرقة المسرح القومي العرض المسرحي "على اسم مصر" على مسرح الميدان بساحة دار الأوبرا. "على اسم مصر" سهرة مسرحية عن مجموعة مختارة من أشعار صلاح جاهين في حب مصر، وألحان حفيده عمر جاهين، بطولة محمد عادل، رحاب رسمي، محمد عزيزة، بلال نصر، إنجي جلال، فاروق، ديكور أحمد عبدالعزيز، ملابس فاطمة الزهراء، إخراج أحمد رجب.

وتعيد فرقة المسرح الحديث يوم الجمعة، افتتاح العرض المسرحي "عصفور طل من الشباك"، بطولة محمد عبد الجواد، ناصر شاهين، لاشينة لاشين، خالد عبد الحميد، صفوت صبحي، خالد جمال، حسام الشربيني، مصطفى البراء، سلوى العرابي، سهام جلال، والمطربة وعد، تصمميم إضاءة محمد سكوندو، ديكور وملابس شكرى الأنصاري، ألحان محمد عزت، إخراج الدكتور إبراهيم القوي.

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