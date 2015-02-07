«أردوغان» يؤكد أنه لن يقف على الحياد بين الأحزاب كرئيس للجمهورية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكنه الوقوف محايدًا، لأن على الرئيس الوقوف بجانب الشعب ومصالحه، مشيرًا إلى أنه لم يخرج من الميادين وسيواصل التجول والالتفاف مع الشعب الذي اختاره.

وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت الرئيس التركي، الذى دعا خلال إحدى جولاته للتصويت لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر لها 7 يونيو القادم، وهو ما أغضب المعارضة التي اتهمت أردوغان بانتهاك الدستور الذي ينص على وجوب حيادية الرئيس بين الأحزاب السياسية بالبلاد.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية اليوم السبت عن أردوغان قوله – في كلمته أمام الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة بورصا – “إنه سيستخدم كافة صلاحياته كرئيس للجمهورية، وأنه لن يجلس في مقر رئاسة الجمهورية، ولن يكون رئيسا يوقع على الأوراق فقط”.

وأشار إلى أنه حصل على 52% من أصوات شعبه الذي خوله إدارة البلاد، مضيفا “نحن نواصل التجول في كافة أنحاء البلاد، والبعض يزعجه النمو والنهضة التي تحققها تركيا، ولا يرغبون في رؤيتنا نتجول وندور في البلاد ونعانق الشعب بكافة أطيافه”.