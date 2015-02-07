الإمارات تشارك في الضربات ضد داعش بعد نشر واشنطن طائرات لانقاذ طياري التحالف

قالت مصادر دبلوماسية عربية ان دولة الامارات ستستأنف الاثنين المقبل مشاركتها في التحالف الدولي ضد الدولة الاسلامية، وفقاً لجريدة القدس العربي.

وكانت الامارات علقت مشاركة طيرانها بعد سقوط طائرة الطيار الاردني معاذ الكساسبة، ووقوعه بأيدي تنظيم الدولة.

وتوقع مسؤول امريكي رفيع مساء الجمعة في ميونيخ بعد اجتماع عقده وزير الخارجية جون كيري مع وزراء من دول الخليج من ضمنهم وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد ان الامارات ستستانف على الارجح مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، لكن مصدرا عربيا أكد ان ابوظبي ستستأنف مشاركتها الاثنين المقبل، بعد نشر واشنطن طائرات في شمال العراق لانقاذ طياري التحالف.

وكان مسؤول عسكري امريكي قال الخميس ان الولايات المتحدة نشرت في شمال العراق طائرات وطواقم متخصصة في عمليات البحث والانقاذ من اجل تسريع عمليات انقاذ طياري التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم الدولة الاسلامية في حال أسقطت طائراتهم.

وقال المسؤول “نحن نقوم بعملية اعادة تموضع″ لطواقم الانقاذ في شمال العراق لتصبح اقرب الى ميدان القتال، وذلك بهدف تسهيل عمليات انقاذ الطيارين الذين تسقط طائراتهم في مناطق يسيطر عليها الجهاديون، في محاولة لتجنب ما حدث مع الطيار الاردني معاذ الكساسبة الذي احتجزه التنظيم المتطرف ثم احرقه حيا.

ومن شأن هذا الاجراء ان يقصر المدة الزمنية التي تستغرقها طائرات البحث والانقاذ للوصول الى الطيارين الذين تسقط طائراتهم في مناطق يسيطر عليها جهاديو الدولة الاسلامية.

وقبل هذا القرار كانت طواقم الانقاذ متمركزة في الكويت.

ولكن المسؤول الامريكي قال ان الطائرات التي نشرت في شمال العراق ليست بالضرورة من طراز اوسبري ذات المراوح القابلة لتغيير الاتجاه مما يعطيها ميزة الاقلاع والهبوط عموديا والتحليق افقيا بسرعة فائقة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز″ ذكرت الخميس ان الامارات، التي علقت في نهاية ديسمبر مشاركتها في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بعد احتجاز الطيار الاردني، اشترطت نشر هذا الطراز من الطائرات للعودة عن قرارها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول امريكي رفيع ان وزير الخارجية الاماراتي سأل السفيرة الاميركية باربرا ليف عن اسباب عدم نشر واشنطن مزيدا من الموارد في شمال العراق لانقاذ الطيارين الذين تسقط طائراتهم.

لكن مسؤولا امريكيا آخر اكد انه “ما ان تحطمت الطائرة (الاردنية) حتى بدأت فورا عمليات بحث جوية مكثفة وتم ارسال فرق اسعاف الى آخر موقع معروف للطيار”.

وأضاف “لم نتمكن من تحديد مكان الطيار قبل ان تحتجزه قوات الدولة الاسلامية”.

ومن جهة اخرى، واكبت طائرات امريكية الخميس طائرات اردنية فوق سوريا حيث شنت ضربات انتقامية ضد تنظيم الدولة الاسلامية ردا على إحراقه الطيار الاردني معاذ الكساسبة حيا.

وقال مسؤول في البنتاغون ان طائرات اف-16 واف-22 امريكية تولت حماية مقاتلات اردنية خلال مهمة، في حين تولت طائرات امريكية تزويدها بالوقود والمراقبة في مهمة دعم اضافي.

ويضم التحالف ضد الدولة الاسلامية بقيادة الولايات المتحدة العديد من الدول العربية بينها السعودية والاردن اللذان يشنان غارات جوية في سوريا منذ سبتمبر.