وزارة العدل الأمريكية تتهم ستة بوسنيين بدعم تنظيم داعش

قالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة إنها اتهمت ستة أشخاص بتوفير المال والعتاد بما في ذلك ملابس عسكرية أمريكية لدعم جماعات مثل القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا والعراق.

وهؤلاء الستة بوسنيون يعيشون في ولايات ميزوري وايلينوي ونيويورك. وقالت الوزارة إن خمسة منهم اعتقلوا في الولايات المتحدة ووجهت لهم تهمة التآمر لتقديم دعم مادي وموارد لإرهابيين. والشخص السادس في الخارج.

وقالت لائحة الاتهام التي نشرتها وزارة العدل إن أعضاء هذه المجموعة تآمروا لتوفير المال والعتاد بما في ذلك ملابس عسكرية أمريكي وأحذية قتال وأدوات تكتيكية وقطع غيار أسلحة نارية لاستخدامها لارتكاب جرائم خارج الولايات المتحدة.

وأضافت إن أشخاصا في تركيا والسعودية عملوا كوسطاء تلقوا اموالا من المتهمين في الولايات المتحدة وحولوها إلى متشددين يقاتلون مع الجماعات في سوريا والعراق ومناطق آخرى.

وقالت لائحة الاتهام إن هذه المجموعة حولت آلاف الدولارات خلال العامين الأخيرين لشراء عتاد لرجل قيل إن اسمه عبد الله رامو بازارا ومقاتلين أجانب آخرين مسافرين للإنضمام إلى المعارك في سوريا والعراق ومناطق آخرى.

وقالت اللائحة إنه في رسالة العام الماضي ناقش اثنان من الأطراف المتهمة شراء جهاز رؤية ليلية مزود بكاميرا ذاتية لتسجيل عمليات القتل أثناء القتال في الشرق الأوسط.

وأضافت إن أفراد المجموعة استخدموا هواتف والفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي آخرى على الإنترنت لارسال وتلقي رسائل مستخدمين أسماء وهمية وكلمات مشفرة من بينها “أسود” والأخوة البوسنيون” و”المجاهدون.”

وقالت اللائحة إن المتهمين هم رامز زياد هودزيتش (40 عاما) وزوجته سيدينا أونكيتش هوزيتش (35 عاما)وأرمين حارسيفيتش (37 عاما) ووكلهم من مقاطعة سان لويس بولاية ميزوري ونهاد روسيتش (26 عاما) من اوتيكا بولاية نيويورك ومديحة ماضي سالكيسيفتش (34 عاما) من شيلر بارك بولاية ايلينوي وياسمينكا راميتش (42 عاما) من روكفور بولاية ايلينوي.

وقالت الوزارة إنه وجهت لهم جميعا تهمة التآمر لتقديم دعم مادي وموارد لإرهابيين . وأضافت الوزارة إن رامز زياد هوزيتش ونهاد روسيتش اتهما أيضا بالتآمر لقتل وتشويه أشخاص في بلد أجنبي.

وقال جون كارلين مساعد وزير العدل الأمريكي إن “اتهامات واعتقالات اليوم تؤكد تصميمنا لتحديد واحباط ومحاسبة الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة والذين يسعون إلى تقديم دعم مادي لإرهابيين وتنظيمات إرهابية تعمل في سوريا والعراق.”