مصرع طالب عقب سقوط كتلة خرسانية عليه من أعلى جرار زراعي بسوهاج‎

لقي طالب مصرعه عقب سقوط كتلة خرسانية عليه من أعلي جرار زراعي بناحية المدمر دائرة مركز طما .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من مركز شرطة طما يفيد وصول المدعو رجب محمد محمد سليمان15 سنة طالب ويقيم بناحية المدمر – دائرة المركز إلي المستشفي المركزي ” جثة هامدة ” إدعاء حادث جرار زراعي.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المدعو محمد محمد سليمان 63 سنة عامل زراعي – ويقيم بذات الناحية [ والد المتوفى ] قرر أنه أثناء سير نجله على الطريق بجوار جرار زراعي سقطت عليه كتله خرسانية علي المقطورة الخاصة به ولا يتهم أحد بالتسبب بالوفاة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذي أفاد بأن سبب الوفاة سقوط جسم صلب مما نتج عنه تهشم بالجمجمة ولا توجد شبهه جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 497 جنح القسم لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.